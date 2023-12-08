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İzmir'i bulut tabakası kapladı! Ortaya bu manzara çıktı

İzmir'de sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olurken, özellikle İzmir Körfezi çevresinde oluşan ilginç bulut görüntüleri vatandaşların ilgisini çekti.

Ekleme: 8.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 8.12.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
İzmir'i bulut tabakası kapladı! Ortaya bu manzara çıktıİzmir'de sabah saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur, aralıklarla etkili olurken, gökyüzünde ise bulutların şöleni hakim oldu.

Bulutların körfez üzerinde adeta duvar ördüğü görülürken vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

İzmir'i bulut tabakası kapladı! Ortaya bu manzara çıktı

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