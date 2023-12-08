İbrahim Yumaklı: Türkiye'nin kendisine yetecek zeytinyağı var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zeytin hasadına katılmak ve zeytinyağı fabrikasını ziyaret etmek üzere Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akçeşme Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.Burada TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Yumaklı, Türkiye'nin kendisine yetecek zeytinyağının fazlası ile var olduğunu aktardı.Yumaklı, zeytinyağı fiyat artışının suni bir gündem olduğunu, üretimde sıkıntı olmadığını, yeterli stokların bulunduğunu, yurt dışında zeytin ile ilgili bir üretim sıkıntısından dolayı yurt içinde fiyatları dengelemek adına fazla ithalatın önünün kesildiğini bildirdi.Bakan Yumaklı, yaklaşık 18 bin tonluk zeytinyağı üretecek hasatın yapıldığını ve elde geçen yıldan da yeterli stokların olduğunu belirtti.Zeytinyağında kesinlikle problem yaşanmayacağını dile getiren Yumaklı, ihracat yasağının piyasa dengesi için getirildiğini anlattı.Yumaklı, zeytinyağı fiyatları ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:Her şey bir üretici kurumun hiç dolaşımda olmayan, belki kendisinin bile almadığı bir ürünün bir litre fiyatını açıklaması ile başladı. Bu ürün fiyatı sanki bir tavan fiyat olarak algılandı. Biraz da bunu kullanmak isteyenler olayı körükledi. Birden bire Türkiye'nin gündemine sanki iki haftada iki katına yakın bir fiyat oluşmuş gibi bir gündem oldu.Bunun doğru olmadığını söyledik. Bir kere ürünün arzında hiç bir problem yok. Bu kurum daha sonra kendi açıklamasını düzeltti. Ulusal Zeytin Konseyi de hasatla ilgili bir sorun olmadığını belirtti.Ayrıca ihracatla ilgili de bir sorun oldu. Farklı ülkelerde zeytin ve zeytinyağı ile ilgili sorun yaşayınca, ülkemizden bu ürünler yüksek miktarlarda çekildi. Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte ambalajlanmışların dışındaki dökme zeytin yağının yurt dışına ihracatını kısıtladık. Yüksek miktarlarda yurt dışına çıkışın ülke içindeki üretim tüketim dengesini bozmasını engellemek amacıyla dökme zeytinyağının ihracatını kısıtladık. Ambalajlı zeytinyağına yasak gelme durumu yok.Amacımız içeride fiyatların anormal şekilde artmasını engellemekti. Geçen yıldan da elimizde stok var. Zeytinyağı üretimi kendi tüketimine yeter seviyede. Herhangi bir sıkıntı yok.Taklit ve hileli zeytinyağı için denetimler sıklaştıSpekülasyon olduktan sonra kötü niyetli kişilerin yürüttüğü elemlere karşı denetimler arttı. Özellikle son 10 günde yapılan denetim sayısı 3 bin 500'ü aştı. Alınan numunelerin analizi devam ediyor. Halkımızın gönülleri rahat olsun. Kötü amaçlı üretimleri engelleyeceğiz.