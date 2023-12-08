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Çöpte ceset var ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bakın ne çıktı…

Erzurum'da bir vatandaş polise 'Çöpte ceset var' ihbarı yaptı. Bunun üzerine ekipler düğmeye bastı. Olay yerinde yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı…

Ekleme: 8.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 8.12.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Çöpte ceset var ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bakın ne çıktı…Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında yaşayan Gökçe Kaya, yolun karşısındaki çöp konteynerine atılan poşeti cesede benzetince polise ihbarda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gökçe Kaya'nın 'Çöpte ceset var' ihbarı üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro başta olmak üzere çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi olay yerine geldi. Kaya'nın bildirdiği çöp konteynerini inceleyen polis, ceset yerine çok miktarda çöple karşılaştı.

İnceleme sonunda konteynerde ceset olmadığını belirleyen polis, ihbarda bulunan Gökçe Kaya'yı telefonla aradı.

Çöpte ceset var ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Gerçek bakın ne çıktı…

Konteynerin yanına gelen Kaya, ihbarının asılsız çıktığını öğrenince polislerden özür diledi. Cep telefonuyla çektiği fotoğrafı polis memurlarına gösteren Kaya, 'Çocuğumu kreşe götürüp eve geldim. Balkondan baktığımda çöp konteynerini görünce çok korktum.

Direkt polisi aradım. Yukarıdan bakınca görüntü buydu. Çok ürperdim. Bakın sizce de öyle değil mi? Sizi meşgul ettiğim için çok özür dilerim' diye konuştu. Kaya'nın bilgisini alan polisler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
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