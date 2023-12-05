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CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti

Edirne'de, çeşmelerden kirli su akması ve bazı bölgelere su verilememesi üzerine, Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti. Gürkan, kentin yüzde 10'una su verilemediğini belirtirken, susuz kalan kişiler, çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.

CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ekleme: 5.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 5.12.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelişme üzerine ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı. Gürkan, burada yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu. Belediye, bunun üzerine Gürcistan'dan özel ekipler getirip, barajın dibine gömülen borular için çalışması başlattı. Kentte aynı süreçte bazı bölgelere de su verilemeyince bölge halkı tepki gösterdi.

'SUYU KADEMELİ OLARAK VERİYORUZ'

Su kesintileriyle ilgili Edirne Belediyesi Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde açıklama yapan Gürkan, Gürcistan'dan gelen ekiplerin cumartesiden itibaren Kayalıköy Barajı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, 'Borunun birini 25 metre derinlikte buldular. Diğerini de dün öğleden sonra buldular. Balonlarla borunun birini 7,5 metreye kadar çıkardılar. İkinci borunun da yerini tespit ettiler. Bugün ikinci borunun çıkarma işlemi başlayacaktı, ancak Kayalı'daki aşırı rüzgar ve yağıştan dolayı bugün yapamadılar. Şu anda her iki borudan da su alıyoruz ama dalgıçlar çalışacağı zaman o boruların su alımını mecburen durduruyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni bu. 18 kuyumuz tam kapasiteli çalışıyor. Zaten kuyularımız ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bu şekilde kademeli olarak suyu vermeye çalışıyoruz' dedi.

CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti

'ŞEHRİN YÜZDE 10'UNDA SU SIKINTISI VAR'

Şehirdeki su sıkıntısının yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Gürkan, 'Bu da Kıyık'ın ve Şükrüpaşa'nın üst kısımlarında, yani kot olarak yüksek kısımlarda. İkinci kısımlar da apartmanında ya da sitesinde su deposu olmayanlar. Su deposu olan yerlere İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerleriyle temiz kullanma sularını getiriyoruz. Dediğim gibi bir taraftan dalgıçların çalışması için zaman zaman su alımını durdurmak zorunda kalıyoruz. Dalgıçlar çalışmadığı zaman da tekrar su almaya devam edip, burada arıtarak şehre veriyoruz' diye konuştu.

'İŞLEM BİR KAÇ GÜN DAHA SÜRECEK'

Baraj'daki çalışmaların birkaç gün daha süreceğini belirten Gürkan, 'Bu ne kadar sürecek? Muhtemelen birkaç gün daha sürecek. Çünkü gerçekten çok zor bir işlem. Havalar iyi giderse 1-1,5 gün de sürebilir, havalar kötü giderse 3 gün de sürebilir. Söylediğimiz bu. Tamamen hava şartlarıyla ilgili bir durum. Uzmanlar buradalar, bu sistemi yapan firmanın uzmanları. Onların da dediği, bu kancanın burada kendiliğinden çıkması mümkün değil, milyonda bir ihtimal bile değil. İkisinin aynı anda çıkması hiç mümkün değil. Evet vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz, hiç itirazımız yok ama burada gerçekten bir kasıt var. Bunun ne olduğunu da artık ortaya çıkarmak bizim değil adli makamların görevi' diye konuştu.

SOKAKTA SU KUYRUĞU OLUŞTU

Kentte bazı kişiler ise bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu. Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü. Su için bekleyenlerden Hayati Toprak, '5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için su alıyor buradan şu anda. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli' diye konuştu.

CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti

'BANYO YAPAMIYORUM'

Evinde 2 haftadır su olmadığını belirten Figen Toprak, '2 haftadan beri sularımız maalesef yok. Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. En kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı hazır sularla karşılıyoruz şu anda. Bu şekilde devam ederse çok zorlanacağız. 2 haftadır banyo yapamıyorum. Devamlı ıslak mendiller kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

Evinde hastası olduğunu ve hijyene önem vermesi gerektiğini anlatan Hilal Tırnavalı da 'Kardeşim evde ameliyatlı yatıyor. Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor ama maalesef sular yok. En önemlisi tuvalet temizliği sıkıntılı. Bir insanın ihtiyacı olan su olmadan ne yapabiliriz. İhtiyaçlarımızı ya su satın alarak ya da böyle çeşmeden toplayarak karşılıyoruz' dedi.

'İHTİYAÇLARIMIZI ÇOK ZOR GİDERİYORUZ'

Sumru Cizre de yaklaşık 4 gün boyunca kişisel ihtiyaçlarını giderip, temizlik yapamadıklarını anlatarak, 'Çok mağdur kalıyoruz. Evimizde temizliğimizi yapamıyoruz. Yani bilmiyorum niye böyle? Çok iğrenç yani sapsarı, çamur gibi. O çamurlu suyla yemek de yapamıyorsunuz. Hijyen de sağlanmıyor. Çok zorlanıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. İhtiyaçlarımızı da çok zor gideriyoruz. Çok sıkıntı yaşadık. Sürekli marketten su almak zorunda kaldık' diye konuştu.

CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
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