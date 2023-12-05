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Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Ekleme: 5.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 5.12.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
EGM 10 bin polis memuru alımı yapacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada '10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız' ifadelerini kullandı.

EGM 10 BİN POLİS ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya '10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız' ifadelerini kullandı.

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar hakkında bilgilerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI HAMAS ÜYELERİNE OPERASYON İDDİALAR

Güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.

İBB ADAYI OLACAK MI?

Böyle bir durum söz konusu değil.

PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.

PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLAR

Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.

FENOMENLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Masak ve hazine bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.
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