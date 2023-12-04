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İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı

İstanbullular her gün İETT'deki arızalar nedeniyle yollarda perişanlık yaşarken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etti. Ortaya çıkan rakamlar ise gerçeği gözler önüne serdi.

İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Ekleme: 4.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 4.12.2023 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
İstanbul'da 2019'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesinin ardından başlayan toplu ulaşım krizi her geçen gün artarak devam ederken İmamoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katılan İmamoğlu kendi dönemlerinde İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu söyledi.

'İNANILMAZ DÜŞÜŞ YAŞATTIK' İDDİASI

FOX canlı yayınında konuşan İmamoğlu İETT'deki arızalara yönelik 2019'dan bu yana olan dönemi kast ederek yolcu sayısının artmış olmasına rağmen arıza sayılarında düşüş olduğunu iddia etti. İmamoğlu, konuya ilişkin soru karşısında, 'Tamam arıza yapıyor. Arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık aslında.' dedi.

2022'DE YÜZDE 60 ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Ancak İETT ile ilgili raporlara bakıldığında İmamoğlu'nun iddiasının doğru olmadığı tespit edildi. İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgileri derlendiğinde İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmelerinde meydana gelen arızalarda Ekrem İmamoğlu'nun söylediğinin aksine büyük artış olduğu belirlendi.

İETT verilerine göre, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı. Kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arıza meydana geldi. 2022'de otobüslerdeki arıza sayısı, bir önceki yıl yani 2021'e göre yüzde 56,77 arttığı ortaya çıktı.

Ayrıca 2022 yılında metrobüs için yeni alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsleri de 5 bin 548 kere arıza tespit edildi.

Öte yandan arıza sayısı artarken İETT'nin borcunun da doğru orantıda yükseldiği belirlendi. İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ederken, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA OTOBÜS BAKIM MASRAFLARI UÇUK FİYATTA

İstanbul'da İETT otobüslerinin bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirket yaparken, otobüs bakım fiyatlarında fahiş rakamlar görüldü. İstanbul dışındaki büyükşehirlerde aylık 1 otobüsün bakım masrafının ortalamasının 11 bin lira olduğu, ancak bu rakamın İstanbul'da 4 katından daha fazla olarak 48 bin lira civarında olduğu belirlendi.

İstanbullular otobüs arızalarıyla uğraşırken Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılı için reklam giderlerini tam 365 otobüs parası ayırdığı öğrenildi. İmamoğlu'nun 2023 yılı reklam bütçesi için 1 milyar 822 milyon TL ayırdığı bu parayla her gün 1 otobüs olmak üzere 2023 yılında toplam 365 otobüs alınabileceği tespit edildi.
İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
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