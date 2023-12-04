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Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü

Dün gece başlayan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran yağmur, Bodrum'un cadde ve sokaklarını göle çevirdi. Bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü
Ekleme: 4.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 4.12.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü
Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Birçok kentte günlerdir devam eden yağmur, olumsuzluklara yol açıyor.

Bu illerden biri de Muğla oldu.

Mazgallar tıkandı

Bodrum ilçesinde bugün başlayan sağanak yağmur, kısa sürede kentte su baskınlarına neden oldu.

Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı. Çöplerle tıkanan mazgallardan adeta su fışkırdı.

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü

Cadde ve sokaklar göle döndü

Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi.

Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.

Bölge halkı şikayet etti

Öte yandan vatandaşlar, bu tür teknik problemlerin çözülmesini istedi.

Her yağmurda aynı manzaralardan bıktıklarını açıkladı.
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