Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü

Dün gece başlayan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran yağmur, Bodrum'un cadde ve sokaklarını göle çevirdi. Bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.Birçok kentte günlerdir devam eden yağmur, olumsuzluklara yol açıyor.Bu illerden biri de Muğla oldu.Bodrum ilçesinde bugün başlayan sağanak yağmur, kısa sürede kentte su baskınlarına neden oldu.Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı. Çöplerle tıkanan mazgallardan adeta su fışkırdı.Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi.Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.Öte yandan vatandaşlar, bu tür teknik problemlerin çözülmesini istedi.Her yağmurda aynı manzaralardan bıktıklarını açıkladı.