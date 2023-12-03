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Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve Sinema sanatçisi Can Gürzap, Taksim Camii’nde ögle namazina müteakip kilinan cenaze namazinin ardindan son yolculuguna ugurlandi. Sevenleri usta sanatçi Gürzap’i son yolculugunda yalniz birakmadi.

Ekleme: 3.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 3.12.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçisi Can Gürzap 1 Aralik Cuma günü tedavi gördügü hastanede 79 yasinda hayatini kaybetti. Bugün sabah saatlerinde Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören gerçeklestirildi.

Törenin ardindan Can Gürzap'in cenazesi Taksim Camii'ne getirilerek, cenaze namazi kilindi. Usta sanatçi Gürzap'in esi Arsen Gürzap, kizlari Ayse Gürzap ve Elif Gürzap Inanilir cami avlusunda sevenlerinin taziyelerini kabul etti. Öte yandan cenaze namazina Istanbul Valisi Davut Gül, Beyoglu Belediye Baskani Haydar Ali Yildiz ve tiyatro ve sinema camiasindan Can Gürzap'in birçok oyuncu arkadasi katildi.

Gürzap'in cenazesi kilinan namazin ardindan Sapanca Kirkpinar'da bulunan aile kabristanina defnedilmek üzere ugurlandi.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

“Hem babami, hem ilham kaynagimi kaybettim”

Can Gürzap'in kizi Elif Gürzap Inanilir konusmakta zorlandigini ifade ederek, “Bir tek ben babami kaybetmedim. Türkiye önemli bir insanini kaybetti. Ama ben hem babami hem ilham kaynagimi hem patronumu, her seyimi kaybettim. Daha fazla söyleyecek bir seyim yok. Tesekkür ediyorum” ifadelerini kullandi.

“Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti”

Cenaze namazinin ardindan basin mensuplarina açiklama yapan Istanbul Valisi Davut Gül, “Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabir diliyorum. Arkadaslarimizla birlikte son görevimizi yaptik. Mekani cennet olsun. Hepimizin basi sag olsun” seklinde konustu.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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