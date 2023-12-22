Çanakkale açıklarında 116 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor...Çanakkale'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-12', Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyrettiğini tespit etti.'TCSG-6' botuyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.'KB-20' botuyla Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgeye ulaşan ekipler ise lastik botlarda bulunan Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu 'KB-4304' unsurlarınca kurtarıldı.