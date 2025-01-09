Araç sahiplerine müjde! Pompaya indirim geldi

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı akaryakıta yapılan zammın ardından bu kez indirim haberi geldi. Yapılan indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 9 Ocak 2025 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin fiyatları, Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle pompa fiyatlarında sık aralıklarla değişim yaşanıyor.ÖTV'ye gelen yüzde 6'lik zammın ardından akaryakıt fiyatlarına da eş zamanlı olarak zam gelmeye başladı.Son olarak 7 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarına 1 lira 27 kuruşluk bir zam yapılmasının ardından bu kez LPG fiyatlarında 49 kuruşluk bir indirim yaşandı.Yaşanan indirimin ardından güncel akaryakıt tabelalarında değişiklik yaşandı. İşte, 9 Ocak Perşembe güncel motorin, benzin, LPG fiyatlarıBenzin: 45.28 TLMotorin: 44.75 TLLPG: 25.89 TLBenzin: 45,68 TLMotorin: 45,30 TLLPG: 25.52 TLBenzin: 46,13 TLMotorin: 45,79 TLLPG: 25.80 TL