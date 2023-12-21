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Tesla modellerine kablosuz şarj özelliği geliyor

Tesla, kablosuz elektrikli araç şarj cihazı üzerinde çalıştığını doğrularken, teknolojinin araçlara gelmesi için daha uzun bir süre beklememiz gerekebilir.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Tesla modellerine kablosuz şarj özelliği geliyor
Elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması, çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemine geçiş çabalarını hızlandırıyor.

Bu dönüşümün önemli bir parçası olarak, şimdi de kablosuz şarj teknolojisi, elektrikli araçların kullanımını daha da kolaylaştırmak üzere sahneye çıkıyor. Kablosuz şarj sistemleri, aracın bataryasını şarj etmek için geleneksel kablolar yerine elektromanyetik alanları kullanır. Bu sayede sürücüler, araçlarını park ederken veya belirli şarj istasyonlarında durduklarında otomatik olarak şarj edebilirler.

Tesla, kendi teknolojisini geliştiriyor

Tesla, kablosuz elektrikli araç şarj cihazı üzerinde çalıştığını doğrulardı. Mart ayındaki hissedarlar etkinliğinde Tesla, bir garajda kablosuz olarak şarj oluyor gibi görünen bir otomobilin fotoğrafını yayınlamıştı.

Bu fotoğraf sonrasında Tesla'nın kablosuz şarj üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıksa da şirket tarafından şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştı. Öte yandan, garaja veya aracınızı park ettiğiniz yere kablosuz şarj cihazı kurmakla geleneksel şarj cihazını kurmak arasında ciddi bir maliyet farkı da olabilir.

Ek olarak Tesla, bu yaz Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış ve ardından ekim ayında satmıştı. Ancak şirket, görünüşe göre Wiferion'un mühendislerini elinde tutarak kablosuz şarj programı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tesla modellerine kablosuz şarj özelliği geliyor
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