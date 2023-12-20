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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Lideri Meral Akşener’in, ‘korkaklar’ açıklamalarına yanıt verdi. Yavaş, “Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten aday olamaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti” dedi.

Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Ekleme: 20.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Siyaset arenasında tansiyon yükseliyor...

Genel seçimlerde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yerel seçim öncesi adeta kozlar paylaşılıyor.

Muhalefet cephesinde sık sık 'her şey yolunda' imajı çizen isimler, şimdilerde birbirlerinin isimlerini anmadan göndermelerde bulunuyor.

Bu isimler; İyi Parti Lideri Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

'İkisi de korktu kabul etmedi'

Akşener dün, bir dizi program için Uşak'ta programa katıldı.

Burada İmamoğlu ile Yavaş'a sert ifadelerle gönderme yapan Akşener, 'Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a gönderme: Korkaklar...
'Benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi'

Bu sözlerin üzerine Mansur Yavaş'tan ilk yanıt geldi.

Yavaş, 'korkak' suçlamalarına şu cevabı verdi:

'Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız ama bunun yolu yordamı usulü bellidir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz.'

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