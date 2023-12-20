  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı

Stockholm'ün NATO'ya katılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar, geniş yankı uyandırdı. Gazeteler, İsveç'in üyeliğinin ertelenmeye devam ettiğini ve Erdoğan'ın F-16 şartını öne sürdüğünü yazdı.

Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı
Ekleme: 20.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı
Türkiye, F-16 savaş uçaklarının tedariki için ABD'nin adım atmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı açıklamada, ABD'nin sözünü tutması halinde TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine olumlu bakışının hızlanacağını söyledi.

Erdoğan'ın mesajı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

AP: İsveç'in üyeliği F-16'lara bağlı

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkilendirdiğini yazdı.

Haberde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi." denildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi.

Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı

The Hill: Türkiye erteliyor

"Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı." diyen The Hill, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verdi:

ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır.

Türkiye'nin, İsveç'in askeri ittifaka katılma girişimini henüz onaylamadığı ve süreci ertelemediğine dikkat çekildi.

İsveç'in ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra "temelden değişen" güvenlik ortamına yanıt olarak NATO'nun bir parçası olmayı istediği belirtildi.

Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı

Reuters: İsveç'i bekletiyor

İngiltere merkezli Reuters, ABD'nin F-16 tedarikini gerçekleştirmesini ve Kanada'nın ambargoları kaldırmasının, İsveç'le ilgili süreci hızlandıracağını aktardı.

Türkiye'nin, Finlandiya'nın üyeliğine nisan ayında onay verdiği ancak İsveç'i bekletmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kitinin Ankara tarafından tedarik edilmek istendiği notu paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi