Dünya basını: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini F-16 tedarikine bağladı

Türkiye, F-16 savaş uçaklarının tedariki için ABD'nin adım atmasını bekliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı açıklamada, ABD'nin sözünü tutması halinde TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine olumlu bakışının hızlanacağını söyledi.Erdoğan'ın mesajı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkilendirdiğini yazdı.Haberde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi." denildi.Erdoğan'ın ayrıca, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi."Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı." diyen The Hill, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verdi:ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır.Türkiye'nin, İsveç'in askeri ittifaka katılma girişimini henüz onaylamadığı ve süreci ertelemediğine dikkat çekildi.İsveç'in ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra "temelden değişen" güvenlik ortamına yanıt olarak NATO'nun bir parçası olmayı istediği belirtildi.İngiltere merkezli Reuters, ABD'nin F-16 tedarikini gerçekleştirmesini ve Kanada'nın ambargoları kaldırmasının, İsveç'le ilgili süreci hızlandıracağını aktardı.Türkiye'nin, Finlandiya'nın üyeliğine nisan ayında onay verdiği ancak İsveç'i bekletmeyi sürdürdüğü vurgulandı.40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kitinin Ankara tarafından tedarik edilmek istendiği notu paylaşıldı.