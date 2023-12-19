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HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis

Eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Partisi Esenyurt İlçe binasında eş başkanların ortak kullandıkları makam odasında PKK/KCK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının duvarda asılı bulunduğu gerekçesiyle yargılanan DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve o dönem parti yöneticisi Dilan Karakoyun hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Sağlam’a "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirdi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
Ekleme: 19.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Instagram ve Twitter isimli sosyal medyada yapılan paylaşımlarda HDP Esenyurt İlçe binasında, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyallerinin bulunduğunun görülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak 2021 günü Esenyurt HDP ilçe binasında yapılan aramada el konulan pankart, afiş, poster, kitap dergi ve materyaller bulunduğu anlatıldı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Gençlik Kültür Merkezi tabelasının asılı bulunduğu oda içerisinde yasaklı veya yasaklı olmasa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren birçok yayının olduğu kütüphanenin bulunduğu, duvarlarda PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın portresinin resmedildiği iddianamede yer aldı. Eski adıyla HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ercan Sağlam'ın makam odasında Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu da anlatılan iddianamede, sanıklar Ercan Sağlam ve Dilan Karakoyun hakkında 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapisleri istendi.

SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ercan Sağlam getirilirken, tutuksuz sanık Dilan Karakoyun ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerinin sorulması üzerine sanıklar beraatlarını talep etti.

İLÇE BAŞKANINA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'a 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise beraatına hükmederek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Heyet, sanık Dilan Karakoyun'a ise 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından beraatına hükmetti.
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
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