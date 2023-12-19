Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinden yaşanan istifalar hakkında ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. İYİ Parti'ye yönelik kurumsal bir operasyon yapıldığını vurguladı. Partisinden istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'ittifak toplantısını' hedef alarak "Bu bir savaş ilanıdır, ben varım" ifadesini kullandı. Korkak dediği Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in bu sözlerini sert bir dille cevapladı: Bazı dostlar haddini aşıyor!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinden yaşanan istifalar hakkında ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı.İYİ Parti'ye yönelik kurumsal bir operasyon yapıldığını vurguladı. Partisinden istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'ittifak toplantısını' hedef alarak 'Bu bir savaş ilanıdır, ben varım' ifadesini kullandı.Ekrem İmamoğlu ise kendisine 'Korkak' diyen ve savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıktı. İmamoğlu 'Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar' ifadelerini kullandı.