Nevşehir'de feci kaza! Otomobili mezarı oldu

Dün akşam saatlerinde Nevşehir, korkunç bir kazaya şahit oldu...Faruk Aktaş'ın kullandığı otomobil ile Ramazan Kaleli'nin kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü.Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli kaza yerinde hayatını kaybetti.Araçta yolcu olarak bulunan Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal ise ağır yaralandı. Yaralılar Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Araç içinde sıkışan sürücülerin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Öte yandan, feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya karışan otomobillerden biri görülürken, bir süre ilerledikten sonra karşı şeritten gelen otomobille çarpışması ve çıkan ışın görülüyor.