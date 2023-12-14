AK Parti'nin Sultanbeyli Belediye Başkanı adayı olarak konuşulan ismi Eyüp Özsoy kimdir?

MHP ile olan ittifak güçlü bir şekilde devam ederken, 2023 Genel seçimlerinde Cumhur ittifakına dahil olan Yeniden Refah,BBP, DSP ve Hüda-Par'ın yerelde ittifaka dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geri almak için kalesi olarak ifade edilen ilçelerde güçlü ve sevilen isimlerle büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyeceği öngörülüyor.Sultanbeyli de bu ilçelerin en başında geliyor. Mevcut Belediye Başkanının 3. Dönemini tamamlıyor olması sebebiyle gösterilecek yeni adayın kim olacağı merak konusu. Burada öne çıkan en güçlü ismin 27. Dönem İstanbul Milletvekilliği ve MKYK üyeliği görevleri ile Cumhurbaşkanına yakın mesai arkadaşlığı yapmış Eyüp Özsoy olduğu kulislerde konuşuluyor.Genç ve Yerel Belediyecilik tecrübesi olmasının yanında Milletvekili olmadan önce Sultanbeyli Belediyesi'nde görev yapması ve Milletvekilliği süresi boyunca da halkla iç içe olması Eyüp Özsoy'un isminin ön plana çıkmasında büyük rol oynuyor.1983 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Tokatlıdır. Ortaöğrenimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde, Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2006-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı ve Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.2006 yılında özel sektörde iş hayatına başladı. Daha sonra 2008-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, 2011-2014 Pendik Belediyesinde ve 2014 - 2018 Sultanbeyli Belediyesinde Yöneticilik yapan Eyüp ÖZSOY 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili seçildi. AK Parti MKYK Üyeliği, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye-Kuveyt Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Çevre Komisyonu Üyeliği yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Özsoy evli ve 2 çocuk babasıdır.