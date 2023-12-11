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HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi: Fotoğrafları inkar etmiyorum

Tutukluluk halinin devamı istenen Güzel söz alarak, "En başından beri bu adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkar etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben gitmedim, birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti" dedi.

Ekleme: 11.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi: Fotoğrafları inkar etmiyorumAdıyaman'da 2017 yılında hava destekli operasyonda paketlenen PKK'li Volkan Bora'nın cep telefonunda, Semra Güzel'le birlikte çekildikleri fotoğraflar çıktı.

Bunun üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Güzel, hakkında çıkarılan "yakalama kararı" sonrasında 2 Eylül'de İstanbul'dan Edirne'ye giderken gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Güzel'in, soruşturma kapsamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dokunulmazlığı kaldırıldı.

Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Açılan davanın ardından Semra Güzel'in yargılanmasına, bugün görülen dava ile devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler ise salonda hazır bulundu.

HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi: Fotoğrafları inkar etmiyorum

Tutukluluk halinin devamı talep edildi

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye cevap gelmediğini belirtti. Cumhuriyet savcısı ise Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. Başkan, sanık Güzel'e buna karşın söz verdi.

"Fotoğraflar çözüm sürecine ait"

Sözlerine ‘İnsan Hakları Haftası'nda haksızlıkların sonunun gelmediğini belirterek başlayan sanık Güzel, “Bu hafta İnsan Hakları Haftası. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti, bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gereken bir dosyayken bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık.

En başından beri bu adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkar etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben gitmedim, birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti. Çözüm süreci keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi. Ben dışarıya çıkıp hekimliğimi yapmak istiyorum. Böylece tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Duruşma ertelendi

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı’na yazı yazılmasına karar verirken, tutuklu sanık Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.
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