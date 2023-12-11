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Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...

Yerel seçimlere az bir zaman kala İmamoğlu’nun desteğiyle CHP koltuğuna oturan sözde değişim lideri Özgür Özel demokrasiden uzak bir karar alarak oy potansiyelinin yüksek olduğu illerde ön seçim yapılmayacağını açıkladı. Bu karar partililer tarafından büyük tepki topladı. CHP fondaşı Fatih Portakal da sosyal medya hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etmiş, "Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor… Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler." demişti. Benzer bir çıkış yine CHP fondaşı Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan geldi. Küçükkaya, “Kulağımıza geliyor” diyerek, “Adaylar onun sekreteri bunun sevgilisi olmasın. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız” dedi.

Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...
Ekleme: 11.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...
İYİ Parti'nin ve HDP'nin 81 ilde kendi adayını çıkartma kararı almasının ardından gözler CHP'ye çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmeden önce 'ön seçimin teminatı olacağı' sözünü vermişti. Ancak genel başkan seçildikten sonra sürecin uygun olmadığını belirtti.

20 İLDE ÖNSEÇİM YOK

CHP geçtiğimiz günlerde 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonraki yönetimin nasıl olacağını gözler önüne serdi. Buna göre emanetçi Başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacağını duyurdu.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...

Kurultaydan önce ön seçim vaadiyle delegelerden oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturan Özel'in bu hamlesinin ardından CHP fondaşı Fatih Portakal, sosyal medyada hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etti

ADAY ADAYLARI AĞBABA'NIN AKRABASI

Özellikle İzmir'de Veli Ağbaba'nın akrabalarının Urla ve Narlıdere aday adaylığı için başvuru yaptığı belirten Portakal, 'CHP'de Murat Karayalçın, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Gökhan Günaydın ve Bihlun Tamaylıgil'den oluşan 5'li komisyon kurulmustu. Görevleri aday adaylarını belirlemek değil, torpili engellemek ve şeffaflığı sağlamaktı. İzmir'de yaşadığım için çok şey kulağıma geliyor. Urla'da başvuru yapan Mustafa Günay adındaki kişinin Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu konuşuluyor, Narlıdere aday adayı Fulya Akçay adındaki kişi de Ağbaba'nın istediği isimmiş. Malatya'dan vekil ol, tarafsız komisyonda yer al, adınız böyle şeylerle anılsın. Berbat durum.' dedi.

Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...

MÜLAKAT YAPILIRKEN MEVCUT BAŞKAN GÜNEL'LE YEMEK YEDİ

Torun'un ise ilçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan ile yemek yediğini belirten Portakal, 'Tarafsız Komisyonun diğer üyesi Seyit Torun da Kuşadası'na gitmiş. İlçedeki diğer adaylarla mülakat yapılırken mevcut başkan Ömer Günel ile yemek yemiş! Doğru bir şey mi? Sadece bu 3 yer değildir tabiki… Her yerde durum benzerdir.' ifadelerini kullandı.

CHP'de değişimin sadece sözde kaldığını yeni gelen yönetimin kendi derebeyliklerini kurduğunu belirten

Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Düşünsenize parti tarafından belirlenmiş bu isimlerin böyle anılması tarafsız heyet denilen bu yapıyı töhmet altında bırakır. Belki de hepsi böyle davranıyordur. Belki yeni genel başkanları böyle istiyordur! Belki de haberi yoktur!

Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...

YENİ GELENLER YENİ DEREBEYLİKLERİNİ KURMAYA ÇALIŞACAKLAR GİBİ DURUYOR…

Anket, eğilim, ön seçim bu söylemlere de çok itibar etmiyorum zaten. Bunlar değişimi anlamışlar ama yine çoğumuzun anladığı gibi anlamamışlar. Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor…

Şimdi merak ediyorum buralarda kimler aday gösterilecek, ön seçim yapacaklar mı? Yoksa adaylar çoktan belli mi? Gelecek ay ortasına kadar öğreneceğiz zaten… Ana muhalefeti gergin ve sıkıntılı günler bekliyor. Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler.

Fondaş Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi...

'ONUN SEKRETERİ BUNUN SEVGİLİSİ OLMASIN'

CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya da, tıpkı Fatih Portakal gibi belediye başkan adayları seçimleri hakkında ortaya atılan iddialar üzerinden CHP'ye yüklendi.

Onun sevgilisi bunun sekreteri olmasın adaylar diyen Küçükkaya, Hısım-akrabalık ilişkileri mi belirleyici olacak, onun danışmanı, bunun sekreteri, bunun sevgilisi mi olacak, yoksa gerçekten halkın beklediği yenilik, değişim mi olacak? Farklı çevrelerden baskı yapıldığını duyuyoruz. Başta Özgür Özel'in en yakınlarının sonra kurultay sürecinde ona destek verenlerinde dahil olmak üzere bu bilinçle hareket etmelerini bekliyoruz.

Kişisel veya grupsal hizipleri bir kenara bırakın. Mayıs seçimlerinde milyonlarca insanı çok üzdünüz, kırdınız, hayal kırıklığına uğrattınız. Siyaset pazarı kurulmasın


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