Gaziantep’te DEAŞ’a medya operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik titiz planlama takip ve çalışmaları sonucunda; gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.