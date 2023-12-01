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Diyarbakır'da anneler eylemde! PKK'nın kaçırdığı evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

8 yıl önce dağa kaçırılan evladı için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, HDP'ye tepki gösterdi. Çadırda konuşma yapan anne, "Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya?" dedi.

Ekleme: 1.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 1.12.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da anneler eylemde! PKK'nın kaçırdığı evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eyleme farklı kentlerden aynı acıyı yaşayan aileler de katıldı.

Bu süreçte çok sayıda anne ve baba evladına kavuştu. Kararlılıkla devam eden eylem bugün ise bin 552'nci güne girdi.

'Evladımı HDP'den istiyorum'

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, 8 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

'Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya?' diyen Arslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

'Çocuklarımızı onlar için büyütmedik'

Fadime Aksu ise 10 yıldır haber alamadığı oğlu için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

Aksu, 'HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik.' dedi.

Evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini ifade eden Aksu, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.
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