MSB açıkladı: Kaç Gazzeli Türkiye'ye getirildi?

Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardımı sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.MSB'den yapılan açıklamada, 'İsrail ve Filistin'de 7 Ekim'den beri devam eden gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz.' denilerek şu açıklamada bulunuldu:'Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz.Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, 29 Kasım'da C-130 tipi kargo uçağımız ile 9,5 ton tıbbi malzeme ve 9 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 44 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir.Böylece Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur.