MasterChef’te ortalık karıştı! Hasan ile Batuhan birbirine girdi…

2021'de ikinci olan Hasan Biltekin'in liderliğindeki Mavi Takım, elemeye gidecek olan ismi belirledi. 5 oy ile Dilara Başaran'ın potaya gönderildiği bölümde, Batuhan Bayır ile Hasan Biltekin arasında yaşanan getir-götür tartışması da dikkat çekti.Dilara, Hasan için “iyi bir kaptan değilsin” dedi. Dilara'nın sözlerinin hemen arkasında Batuhan takımın başarısızlığından dolayı Hasan'ı suçladı.Batuhan, Hasan hakkında “getir-götür yapmak yerine şeflik yapması gerektiği” dedi. Eleştirilere sinirlenen Hasan “O zaman yarın sen getir-götür yapacaksın, ben kaptanlık” diyerek Batuhan'a karşılık verdi.Eleme oylamasının ardından ikili atışmalarına devam eden isimlerden biri olan Hasan, Batuhan'ı kendisini ezdiğini söyledi.