Kocaeli'de av tüfeğiyle iş ortağını rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Damlar Mahallesi Gurur Sokak'ta F.K. ile ismi öğrenilemeyen iş ortağı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonucu av tüfeğiyle etrafa ateş açan F.K. ortağını rehin aldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.F.K, rehin aldığı ortağını polisin olay yerine gelmesinin ardından serbest bıraktı. Silahıyla etrafa ateş açan F.K, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.