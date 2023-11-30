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İstanbul’da 14 kişilik kalaşnikoflu gasp şebekesi çökertildi

İstanbul Avcılar’da 4 otomobili, sürücülerini araçtan indirip gaspeden ve bir işyerini kurşunlayan 14 kişilik kalaşnikoflu gasp çetesi, polis tarafından yakalandı.

Ekleme: 30.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 14 kişilik kalaşnikoflu gasp şebekesi çökertildi
Şüphelilerle birlikte çaldıkları 4 otomobil de sahiplerine teslim edildi. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 kalaşnikof, 3 tabanca ve çelik yelekler ele geçirildi.

Avcılar'da 18 Ekim günü tarihinde polise başvuran bir mağdur otomobilin içinde otururken, yanına gelen silahlı ve maskeli kişilerin kendisini aşağı indirerek otomobilini gasp ettiğini söyleyip şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 20 Ekim 2023 tarihinde yine Avcılar'da bir başka otomobil daha gasp edildi.

Polis ekipleri eşgal bilgilerinden aynı kişiler olduğunu tespit ettiği şüphelilerin peşine düşerken 21 Ekim tarihinde aynı bölgede bir otomobil daha gasp edildi.

İstanbul polisini alarma geçiren olaylar zincirinde 23 Ekim 2023 tarihinde saat 03.30'da bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez gasp etmeyi başaramadıkları bir otomobilin arkasından ateş açtı.

Şüpheliler aynı gecenin sabahında saat 07.00 sıralarında sürücüsünü zorla araçtan indirdikleri bir başka otomobili daha gasp etti.

280 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis çevrede bulunan güvenlik kameralarındaki 280 saatlik görüntüyü inceledi.

Görüntülerden şüphelilerin ilk olayı gerçekleştirmeden önce olay yerine geldikleri taksinin plakasını belirledi. Bu ipucu takip edilerek şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Esenler, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde daha önceden belirlenen 7 adrese baskın düzenlendi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Liderliğini Oktay B.'nin yaptığı gasp çetesi üyesi 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda 2 adet kalaşnikof otomatik silah, 3 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek, 1 adet kar maskesi ele geçirildi.

Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin gasp ettiği 4 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin otomobilleri başka suç çetelerine satmayı planladıkları bu nedenle otoparklarda sahte plaka takarak sakladıkları öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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