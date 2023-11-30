Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Şırnak'ta Gabar Dağında “Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahasında” bir kuyunun daha açılışı yapılarak, üretime başlandı.Şırnak valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada incelemede bulundu. Vali Atay, çalışmalarla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'den bilgi aldı. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindekiler ile birlikte Start tuşuna basarak, ilk vanayı açtıŞırnak Valisi Cevdet Atay, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede yeni bir petrol kuyusunun açıldığını söyledi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Atay, Gabar Dağı bölgesinde yer alan Şehit Esma Çevik Petrol Kuyularından 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun üretime başlayarak toplamda 22'inci kuyuyu devreye aldıklarını söyledi.Açılan kuyuda günlük 2 bin varil petrol çıkacağını belirten Atay, 'Kuyumuzda yaklaşık 1.600 metre derinlikte petrol çıkmaktadır. 12 saat içerisinde de 32 nolu kuyumuzu da devreye alacağız. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; Huzurla beraber, özverili çalışmayla çok güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.Bölgede 36 kuyuda lokasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Atay, devamında şunları söyledi: 'Şu anda 14 kuyuda sondaj 22 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var. Bunu yılsonuna kadar hizmete girecek kuyularımızla birlikte günlük 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. Buda 2024 yılı sonuna kadar inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çalışmalarımız Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalarımızda jandarmamız, güvenlik korucularımız, buradaki çalışanların büyük bir özverileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.