  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Şırnak Gabar Dağı’nda yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor. "Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında" toplam 36 petrol kuyusu açıldı, 22 tanesinde petrol üretimi yapılırken, 14 tanesinde ise sondaj çalışması devam ediyor. 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkartılıyor.

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor
Ekleme: 30.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor
Şırnak'ta Gabar Dağında “Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahasında” bir kuyunun daha açılışı yapılarak, üretime başlandı.

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Şırnak valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada incelemede bulundu. Vali Atay, çalışmalarla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'den bilgi aldı. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindekiler ile birlikte Start tuşuna basarak, ilk vanayı açtı

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Şırnak Valisi Cevdet Atay, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede yeni bir petrol kuyusunun açıldığını söyledi.

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Atay, Gabar Dağı bölgesinde yer alan Şehit Esma Çevik Petrol Kuyularından 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun üretime başlayarak toplamda 22'inci kuyuyu devreye aldıklarını söyledi.

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Açılan kuyuda günlük 2 bin varil petrol çıkacağını belirten Atay, 'Kuyumuzda yaklaşık 1.600 metre derinlikte petrol çıkmaktadır. 12 saat içerisinde de 32 nolu kuyumuzu da devreye alacağız. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; Huzurla beraber, özverili çalışmayla çok güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor

Bölgede 36 kuyuda lokasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Atay, devamında şunları söyledi: 'Şu anda 14 kuyuda sondaj 22 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var. Bunu yılsonuna kadar hizmete girecek kuyularımızla birlikte günlük 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. Buda 2024 yılı sonuna kadar inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çalışmalarımız Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalarımızda jandarmamız, güvenlik korucularımız, buradaki çalışanların büyük bir özverileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.


Köylüden Mansur Yavaş'a tepki! Köylüye destek olacaktı 5 yıldır selektör makinasını yapamadı
Bakan Uraloğlu 'Kış hazırlıklarımız tamam' diyerek açıkladı
MSB: 49 terörist etkisiz hale getirildi
Asgari ücret için geri sayım! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor
İBB, 4.5 yılda öz kaynakları eritti, borç batağında! Batık şirket: BELTUR
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'
Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü
Krizlerin gölgesindeki İyi Parti'de yerel seçim açmazı! 'İstemem yan cebime koy' taktiği
Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı İnsanları katlettiler şehri harabeye çevirdiler
Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte gençlerin merakla beklediği düzenleme
Soykırımcı Batılı siyasilerin koltuk korkusu! Anketlerde birer birer çakılıyorlar
Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı