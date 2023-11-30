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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 8.026,16 puana çıktı.

Ekleme: 30.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,83 puan artışla 8.026,16 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 34,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, 'Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte.' dedi.

Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu ifade ederek özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığına ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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