Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Eşiyle birlikte evde çay içtiği sırada büyük bir gürültüyle sarsılan Öztep, hemen dışarı çıktı ve gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kamyonetin balkonuna çarptığını ve balkon demirlerinin söküldüğünü fark etti.Çarpan sürücü ile anlaşan Öztep, şikayetçi olmazken kamyonetin balkona çarpma anı ise saniye saniye görüntülendi.Kadir Öztep, 'Eşimle birlikte sobanın karşısında çay içiyorduk. Eşim tam dedi ki 'Kadir deprem olsa bu soba devrilir' onu demesinin ardından büyük bir gürültü koptu.Eşim hemen diğer odaya koştu bende deprem oldu sandım. Aşağı bir indim ki kamyonet balkona çarpmış.Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Sürücü ile anlaştık, şikayetçi olmadık' diye konuştu.