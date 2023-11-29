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Seçil Erzan'a milyonlarca dolarını kaptırmıştı: Eyüpspor, Arda Turan'a moral verdi

Seçil Erzan'a en çok para kaptıran isim olduğu ortaya çıkan Arda Turan'a teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'dan destek geldi. Turan, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 yenen Eyüpspor'da maçın ardından tribünlere götürülüp alkışlatıldı.

Ekleme: 29.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Seçil Erzan'a milyonlarca dolarını kaptırmıştı: Eyüpspor, Arda Turan'a moral verdiSpor dünyası, geçen haftadan bu yana 'yüksek kâr vaadiyle fon dolandırıcılığı' davasıyla çalkalanıyor.

Öyle ki İstanbul Levent'teki Denizbank şubesinde banka müdürlüğü yapan Seçil Erzan, adı 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan yöntemle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Mahkemesi görülen olayın ardından detaylar gün yüzüne çıkarken, Seçil Erzan'a en çok Arda Turan'ın para kaptırdığı belirlendi.

Seçil Erzan'a milyonlarca dolarını kaptırmıştı: Eyüpspor, Arda Turan'a moral verdi

En çok parayı kaptırmıştı: Kimse geçmiş olsun demedi

Erzan'a yaklaşık 7 milyon dolar kaptıran Turan, konuyla ilgili açıklamasında yakın çevresine yalnız bırakıldığı için dert yanıyordu.

Hatta Turan yakın çevresine, 'Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü.' dedi.

Yaşananların ardından geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı Bruno ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

Kulüp ve taraftarlar moral verdi

Seçil Erzan tarafından milyonlarca doları alınan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi.

Başkan Murat Özkaya, Turan'ı maç sonu tribünlere alkışlattı.

Seçil Erzan'a milyonlarca dolarını kaptırmıştı: Eyüpspor, Arda Turan'a moral verdi

Futbolcular Arda Turan'ın etrafında toplandı

Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan'ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı.

Demirok, 'Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.


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