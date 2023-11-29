İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı...

2023 seçim sürecindeki adımlarıyla adı krizlerle anılan İyi Parti'de nabızlar halen düşmedi.Bu süreçte dağıttığı 6'lı masaya tekrar oturan Meral Akşener, yenilgi sonrasında da istifa furyası ile mücadele vermeye başladı.Son dönemlerde bu girişimler oldukça artarken parti, yolsuzluk ifşaları ile de konuşuluyor.Gündeme son damga vuran İyi Parti krizi ise Akşener'in öz yeğeni Ümit Dikbayır'ın 132 milyon hesabı oldu...İyi Parti'de kazan kaynamaya devam ederken, her şeye rağmen Akşener'in yanında duran isimler de var. İyi Parti Grup Toplantısı'nda bu isimler dikkat çekti.Konuşmasının arasında hapşıran Meral Akşener, destekçileri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Bu anlara 'Hapşırsa bile alkışlıyorlar' yorumları yapıldı.