  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez daha küresel vicdana seslendi.

Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
Ekleme: 29.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez daha küresel vicdana seslendi.

Emine Erdoğan, İsrail'in zulmüne dikkat çekerek kalıcı ve sürdürülebilir barış çağrısı yaptı.

'KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ TALEP EDİYORUZ!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nü unutmadı.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, günün anlam ve önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.

Emine Erdoğan, #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

'Biz bugün, toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız. Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağız.

Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde yeniden küresel vicdana sesleniyoruz, katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz. Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki yalnız değilsiniz. Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir.'

Emine Erdoğan paylaşımında ayrıca, İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirveye katılan lider eşlerinin konuşmalarından bölümlere yer verdi.
Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul
İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması
İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı...
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu
Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor
Mansur Yavaş Ankara'yı iflas ettirdi... “Şirketleri batırırken trol ordusunu ihya etmiş”
İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları
İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu dereler taştı araçlar zarar gördü
CHP’de değişen bir şey yok: Terör seviciliğine devam
Rehine savaşını da kaybettiler! İşgalcilerin yalanları bir kez daha çürüdü: Filistinlilere işkence...
Yeni evlenecek gençlere müjdeli haber geldi! Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
MGK bugün toplanıyor: Yılın son toplantısı yapılacak
Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi

Lodos tarihi handaki 235 yıllık çınar ağacını devirdi

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!