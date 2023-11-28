Gümüşhane’de etkili olan fırtına 16 evin çatısını uçurdu

Doğu Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına ile birlikte soğuk hava dalgası, akşam saatlerinde bölgenin farklı noktalarında etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş (2), Konacık (2), Süme (4), Çayırçukur (6), Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi (1), Zigana Köyü (1), Kelkit'in Aşut Köyünde ise 1 samanlığın çatısını uçtu. Etkili olan fırtına nedeniyle kentte toplam 16 evin ve 1 samanlığın çatısı kullanılmaz hale geldi.