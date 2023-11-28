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Fenomenler mercek altında! Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 28.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Fenomenler mercek altında! Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturmaİnternetle birlikte gelen sosyal medya platformları hayatlarımızı değiştirdi...

Bu süreçte yeni düzende sosyal medya fenomenleri hayatlarımıza girdi.

Son dönemde ise bu fenomenlerin mütevazı hayatlarının kısa sürede lüks, şatafatlı, ulaşılması zor bir seviyeye nasıl geldiği merak konusu.

Polat çifti buz dağının görünen yüzü

Toplumun gözü önünde yaşanan bu değişim dikkat çekerken bu süreçte Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle şatafatlı hayatların nasıl elde edildiği gün yüzüne çıktı.

Milyonlarca liralık naylon fatura keserek para akladıkları belirlenen Polat çifti ile birlikte bağlantılı onlarca kişi tutuklandı.

Yapılan incelemelerde Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlayan soruşturmanın, buz dağının görünen kısmı olduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekipleri, paylaşımları ile dikkat çeken tüm fenomenleri mercek altına aldı.

Tayyargiller'e soruşturma

Bu kapsamda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü...

Soruşturma devam ederken ilk etapta dosyaya erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporu ortaya çıktı! İşte para trafiği...

Altınlar, pahalı hediyeler...

Öz çifti de, Polatlar gibi lüks yaşamları ile dikkat çekiyordu.

Çiftin, altınlarla, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle çektikleri videolar sosyal medyada büyük ilgi görüyordu.

Soruşturmalar art arda gelince şatafat bitti

Polat çiftinin tepesine polis çökünce benzer paylaşımlar yapan tüm fenomenler gibi Öz'ler de dikkat çeken paylaşımlarını sildi, hatta mütevazı paylaşımlar yapmaya başladı.

Polat çifti tutuklanınca Öz çiftinin çocuklarına mütevazı bir evde şatafattan uzak bir doğum günü partisi düzenledikleri görüntüler de sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

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