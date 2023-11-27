Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor

İtalyan dağlarında bulunan büyüleyici kulübe, 'dünyanın en yalnız evi' olarak seçildi. Dolomoit Dağları'nda Mote Cristallo bölgesinde dik bir kaya yüzeyinin kenarına oyulan ve ölümcül bir yerde bulunan ev görenleri hayrete düşürüyor.Evin, tuğla duvarları, eğimli bir çatısı, dört çerçeveli penceresi ve bir dizi kamp sandalyesi var. Pek çok ziyaretçi ulaşılması mümkün olmayan bu eve bu nesnelerin nasıl götürüldüğünü sorguluyor.Cesaretli dağcılar, riskli yollardan geçerek doğaçlama bir halat merdiven ile buraya erişebiliyor. Ancak bunun için uzmanlar dağcıların ciddi bir kondisyona sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.Eve ulaşmak amacıyla nebze de olsa güvenli bir alan yaratabilmek için yapılan yola 'Demir yol' adı verilmiş.Evin ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında dinlenmek, eşya depolamak ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na yaklaşan kuvvetlere karşı stratejik avantaj elde etmek için İtalyan askerleri tarafından inşa edildiğine inanılıyor, ancak bununla ilgili kesin bir kanıt yok.Bir dönem dağcıların kullandığı ev, çatısı çöktükten sonra tamamen tehlikeli hale geldi. Evin görselleri ise bir dağ kurtarma ekibi tarafından paylaşıldı.Buffa di Perrero isimli bu ev şu anda bir dinlenme yeri olarak kullanılamasa da içine girildiğinde harika bir manzara sunuyor.