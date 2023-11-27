  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Aldatma şüphesiyle eşiyle tartışan kadın, öfkesi dinmeyince eşini camdan aşağıya attı. Yaralı adamın başında bıçakla bekleyen kadın, kendisine tepki gösteren komşularına, “Erkek olun karınıza sahip çıkın” diye bağırdı.

Ekleme: 27.11.2023 - 09:10 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'Bursalılar akşam saatlerinde ilginç bir olaya şahit oldu.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki G.K., eşi Y.U.'nun kendisini aldattığından şüphelendi.

Bunun üzerine çift arasında tartışma başladı. Ardından G.K. kocası Y.U.'yu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti.

Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Yaralı eşinin başında bekledi

Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi.

Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

'Erkek olun karınıza sahip çıkın'

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi.

Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da 'Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın.'' diye bağırdı.

Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Hastaneye kaldırıldı

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Olayla ilgi soruşturma başlattı.
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda
İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı
Dünya Gazze için sokakta! Başkentlerde 'Özgür Filistin' sloganları yankılanıyor
CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor