Bursa'da kocasından akılalmaz bir intikam aldı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Bursalılar akşam saatlerinde ilginç bir olaya şahit oldu.Osmangazi ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki G.K., eşi Y.U.'nun kendisini aldattığından şüphelendi.Bunun üzerine çift arasında tartışma başladı. Ardından G.K. kocası Y.U.'yu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti.Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi.Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi.Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da 'Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın.'' diye bağırdı.Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Olayla ilgi soruşturma başlattı.