Ekranların sevilen yüzü Ankaralı oyuncu Edip Zeydan, başrol olarak ekranlara geri dönüyor. Rusya'nın dev bütçeli yeni dizisi için anlaşan ünlü oyuncu yakında Rusya'da çekimlere başlayacak.Türk-Rus ortak yapımı çekilecek dizide Edip Zeydan, 1800'lü yıllarda dizinin başrolü olan üst düzey rütbede yer alan Engin adlı Osmanlı subayını canlandıracak.Engin Subay karakteri, dizinin başrolü olan 4-5 dil bilen Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst rütbesinde yer alan bir Osmanlı Subayı. Dizi çekimlerinin Türkiye ve Rusya'da yapılacağı öğrenildiEdip Zeydan, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve dizide Dumrul Alp karakterini canlandırdı.