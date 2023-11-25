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Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı

Batı'nın ikiyüzlülüğü Birleşmiş Milletler raporlarına da girdi. BM'ye göre Avrupa'da, İsrail'in politikalarını eleştiren gazeteciler, sporcular ve öğrenciler yoğun bir sansüre ve baskıya maruz kalıyor

Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
Ekleme: 25.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü tüm katliamlara açık destek veren Batı, diğer taraftan Filistin'e destek gösterilerine bile izin vermiyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğü Birlemiş Milletler (BM) raporlarına da yansıdı.

Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı

BM özel raportörlerinin yaptığı açıklamaya göre Batı'da, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı politikaları eleştiren gazeteciler, sporcular ve öğrenciler sansüre ve baskıya maruz kalıyor.

Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı

BASKI UYGULANIYOR

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı açıklamada, 'İsrail ve Batı ülkelerinde, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki politikaları ve operasyonları hakkında eleştirel haber yapan veya Filistin yanlısı görüşler ifade eden gazeteciler ve medya kuruluşları tehditlere, yıldırmaya, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Bu, otosansür riskini artırıyor ve basın özgürlüğü ve halkın bilme hakkı için gerekli olan bilgi çeşitliliğini zayıflatıyor' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 'Uzmanlar, öğrencilerin üniversitelerden uzaklaştırılması ve ihraç edilmesi, akademisyenlerin işten çıkarılması, ihraç çağrıları, öğrenci birlikleri ve derneklerinin feshedilmesine yönelik tehditler ve Gazze'de acı çeken sivillerle dayanışma amacıyla düzenlenen kampüs toplantılarının kısıtlanması konusundaki endişelerini dile getirdi' dendi. Bazı üniversitelerde öğrencilerin terör destekçileri olarak kara listeye alındığı, bunun gelecekteki kariyerlerine tehdit arz ettiği belirtdi.

Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı

DESTEKÇİLERİ FİŞLİYORLAR

BM'nin, başta Avrupa'da olmak üzere bazı sporcuların, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uzaklaştırma cezası almasından, diğerlerinin de ekiplerinden uzaklaştırılmakla, sözleşmelerinin feshedilmesiyle ve hatta yaşadıkları ülkelerden sınırdışı edilmekle tehdit edildiğinden üzüntü duyduğu kaydedildi.

Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı

ALMANLARIN ÇOĞU İSRAİL'İN YANINDA DEĞİL

Allensbach Enstitüsü'nün araştırması, Almanların çoğunun İsrail'in yanında yer almadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 38'i Hamas'a desteğin artırılması yönünde görüş bildirdi.
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Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
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