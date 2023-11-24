  • USD: 28,78 - 28,83
  • EURO: 31,42 - 31,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...

Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat’ın isteği gerçekleşti. Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Doğal gazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli’nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de” diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...
Ekleme: 24.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 22 Kasım 2022’de su tutmaya başladı.

Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evinin anahtarını aldığı sırada doğalgaz isteğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Yeni ilçeye doğalgaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e talimat vererek “Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhatız dağları deleriz ve ulaşırız” diyerek bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istemişti.

Doğalgaz bağlandı

Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğalgaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğalgazla karşıladı.

"Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu"

1 yıl önce düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğalgaz talebinde bulunan Binali dede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek “Doğalgazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu” diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...
Bakan Fidan: Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak
Katil İsrail ordusundan kaçan kaçana! Tehditle tutuyorlar: Size en ağır cezayı veririz!
Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı! MSB kaynaklarından dikkat çeken açıklama
İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Kan emici Siyonist! Gazze'de sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı, 300 nokta vuruldu
CHP'den yerel seçim açıklaması! Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı...
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Sayıştay bir kez daha tespit etti! İBB batıyor
Gazze'de dört günlük geçici ateşkes başladı: Esir takasları yapılacak yardım konvoyları giriş yapacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 68 ilde Mercek-6 operasyonu!
Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere dere gezip sudan gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dere dere gezip sudan gram gram altın topluyor

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım