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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultayın ardından görüştüğü ve aralarında MYK üyelerininde bulunduğu CHP'lilerin sayısı 100'ü aştı. Bu durum siyaset çevrelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından CHP'ye 3'üncü baş oldu yorumları yapılmaya başlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
Ekleme: 20.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi yer alıyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BURADAYIM' MESAJI

Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor

BİRÇOK İSİMLE TEMAS HALİNDE

Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.

Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor

KILIÇDAROĞLU'NDAN KOPAMADILAR

Kurultayın ardından eski milletvekilleri ve PM üyelerinin yanı sıra il-ilçe örgütlerinden de çok sayıda partili, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü siyasiler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.


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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
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