Edirne'de bir haftada 327 göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Kentte jandarma ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde 327 göçmen, 8 insan kaçakçısı şüphelisi ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araç yakalandı.

Düzensiz göçmenle mücadele son hız sürüyor.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde yaptığı hava destekli faaliyetlerde 8 organizatör şüphelisini, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 7 araç ile 327 göçmeni yakaladı.Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Organizatörler adli makamlara sevk edildi8 şüpheli organizatör işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otoparka teslim edildi.