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73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen Mercek-4 Operasyonlarında 891 silah ele geçirildiğini, bin 127 şüphelinin yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Ekleme: 17.11.2023 - 08:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu operasyonlar sayesinde terör örgütleri girdikleri inlerinde enselenerek, yok ediliyor.

Operasyonlara dair detayları ise sosyal medya hesabından her sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyuruyor. Bir duyuru daha yapan ve Mercek 4 Operasyonu'ndan bahseden Yerlikaya, bin 127 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

3 günde 73 ilde operasyon!

73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 4 Operasyonlarında;

697 ruhsatsız tabanca,

25 uzun namlulu tüfek,

54 kurusıkı tabanca,

115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. 1127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz
tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt'te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 891 ruhsatsız silah yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana'da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz müsterih olsun.

Ruhsatsız silah temin edenlere ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
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