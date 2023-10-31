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Mezarlıkta korkunç olay... Taşla öldürdü başına mezar taşı koydu

İstanbul Karacaahmet Mezarlığına ziyarete gittiği öne sürülen 62 yaşındaki Kazım Yavaşçı mezarlıkta bulunan 41 yaşındaki Tayfun A. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Öldürdüğü adamın pantolonunun kemerini çıkaran şüpheli bir mezar taşını söküp cesedin başının üzerine koydu. Etrafını da taşlarla kapatıp olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Üsküdar ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Tayfun A.’yı bir kişiyi kapkaç etmek isterken suçüstü çıplak ayaklı olarak yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 31.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Mezarlıkta korkunç olay... Taşla öldürdü başına mezar taşı koyduÜsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda özel güvenlikçi olarak çalışan M.S., mezarlık içinde üzerine kemer bağlanmış mezar taşı konmuş bir ceset olduğunu polise ihbar etti. İhbar üzerine Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Cesedin üzerindeki mezar taşı kaldırıldı. Ceset üzerinde çok sayıda bıçak yarası görüldü. Başının da taşla ezildiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Kazım Yavaşçı'ya ait olduğu tespit edildi.

'İLERDE BİR ADAM TAŞ ATIYOR'

Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis güvenlik kameralarından mezarlıktan çıkan bir kişinin görüntüsüne ulaştı. Görüntüden fotoğraf alınarak mezarlık görevlilerine gösterildi. Mezarlık görevlisi M.S., 'bu adama bana gelip ilerde bir adam taş atıyor demişti onun dediği yere gittiğimde ise cesedi buldum' dedi. Görevliler fotoğraftaki kişinin zaman zaman mezarlığa gelen psikolojik sorunları olan ve mezarlıkta madde kullanan bir kişi olduğunu, bazen de kendilerine taş attığını söylediler.

KAPKAÇ YAPARKEN YAKALANDI

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fotoğraftaki kişiyi bölgede ararken bir kapkaç olayı ihbarı aldı. Hemen olay yerine geçen ekipler kapkaç yapan kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yapan kişinin aradıkları kişi olduğu anlaşıldı.

KANLI BIÇAK VE KIRIK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Üzerinden cinayette kullandığı bıçak ve kırık telefon çıkan ve adının Tayfun A. olduğu belirlenen şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliye ait kanlı terlikler de yakınlardaki bir parkta bulundu. 'Cinayet' ve 'yağma' suçundan sorgulanan ve emniyette 6 suç kaydı çıkan Tayfun A. adliyeye sevk edildi. Tayfun A'nın akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülürken hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Mezarlıkta korkunç olay... Taşla öldürdü başına mezar taşı koydu
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