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İş yerini arkadaşlarına soydurdu… 3’ü de yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da iş yerinin kasa anahtarını kopyalayan bir kişi, anahtarı iki arkadaşına verdi. İkili iş yerinden yüklü miktarda soygun yaptı. Üç suç ortağı da Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Ekleme: 31.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İş yerini arkadaşlarına soydurdu… 3’ü de yakalanıp tutuklandı
İstanbul'da iki kişi, Tuzla İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki bir iş yerinin kasasından 56 bin 300 dolar, dokuz bin euro, 150 bin lira, 33 çeyrek altın, 22 tam altın ve maddi değerleri 27 bin lira olan iki cep telefonu çaldı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamera kayıt cihazını da sökerek çaldı. Farklı suçlardan kayıtları bulunan K.H. (20), Ş.G. (38) ve Y.G. (25) isimli üç suç ortağı yakalandı. K.H.'nin soyulan iş yerinin çalışanı olduğu, kasanın anahtarını kopyalayarak Y.G. isimli suç ortağına verdiği, Y.G.'nin de ağabeyi olan Ş.G. ile birlikte iş yerini soydukları tespit edildi. İş yerinden çalınan paralar ve malzemeler ele geçirildi. 'İş Yerinden Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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