Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, 'Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu. Cumhuriyeti salonlara hapsedenlere, Cumhuriyet adına ülkede yıllarca Cumhur karşıtlığı yapanlara tarihi yıldönümün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık.'İSRAİL İNSANİ DEĞER TANIMIYOR'Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi hedef alındı. Bu kritik sağlık kuruluşu İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanlarını yitirdi. Devletler savaş hukukuna uymakla mükelleftir. Sadece bu savaş bile İsrail'in insani değer tanımadığını ispata yeterlidir.'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Batı dünyası insanlık sınavında sınıfta kaldı. Ülkemizin, bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu.'SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ'Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.İŞTE YENİ KREDİ VE BURS RAKAMLARIBaşkan Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.Deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası'yla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.Enflasyonda gerekli tedbirleri alıyoruz. Farklı kampanyalarla mücadelemize de iş dünyamızı da dahil ediyoruz.Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız