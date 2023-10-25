Gergin anlar! 24 Ekim Masterchef eleme adayları belli oldu

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması MasterChef All Star, yeni bölümüyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor.Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık yarışına çıktı ve birbirinden lezzetli hamburgerler yaptı. Büyük rekabet sonucunda ilk düelloyu kazanan belli oldu.8-1'lik skorla kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık yarışına katılmak zorunda kaldı. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Cemre oldu.Ardından Cemre'nin yapacağı seçim ve takım arkadaşlarının oylarıyla haftanın ilk eleme adayları belli oldu.Masterchef All Star'da kıran kırana geçen mücadele sonucu haftanın ilk eleme adayları Metin ve Barbaros oldu.