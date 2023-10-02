Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 70 AK-47 piyade tüfeği, 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat; Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale'de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat; Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, bir EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi' ifadelerini kullandı.Yerlikaya, 'Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor. Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek' diye konuştu.