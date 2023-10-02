Bağcılar'da Bakan Özhaseki'nin katılımıyla toplu yıkım yapılıyor

Bağcılar Belediyesi, "Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor" adı altında büyük bir çalışmaya imza atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle aynı anda 810 bağımsız bölümün yıkımı başlıyor.

Bağcılar Belediyesi, 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor' adı altında büyük bir çalışmaya imza atıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle aynı anda 810 bağımsız bölümün yıkımı bugün başlıyor.Kentsel dönüşüm kapsamında Büyük Özlem Sitesi, Cihankent Sitesi, Atabek Sitesi, Topakent Sitesi, Yeşil Yuvam Sitesi, 15 Temmuz Mahallesi 1466. ve 1467. Sokak'ta yıkımı gerçekleşecek bağımsız bölümlerin yerine güvenli, modern ve konforlu konutlar inşa edilecek.