Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail Şam'ı vurdu...

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'ye sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür İsrail'in ağır bombardımanı altında olan Gazze'de insani felaket yaşanırken savaşın bir noktaya daha sıçradığı bilgisi uluslararası gündeme bomba gibi düştü. Suriye devlet televizyonundan yapılan son dakika açıklamaya göre, İsrail Şam'ı vurdu.

İsrail, 6 gündür Gazze'de sivillere ölüm yağdırıyor. Gazze'de insani felaket yaşanırken savaşın yeni bir noktaya daha sıçradığı bilgisi geldi.İsrail savaş uçakları üst üste 6. günde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu enkaza çevirdi.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda onlarca konut yerle bir oldu.Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.Lübnan İsrail sınırında çatışmalar devam ederken Reuters'in Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre; İsrail Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu. İşte ilk görüntüler...Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.