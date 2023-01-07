  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST AÇIKLANDI! || 6 Ocak Masterchef'te kim kazandı, ilk 3'e hangi isim kaldı? Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

Masterchef'te yarı finalistlerin belirlenmesi için kıyasıya rekabet devam ediyor. 6 Ocak Masterchef yayınında 2.yarı finalist olmak için 3 isim yarışıtı. Yarışmacılar yemeklerini tamamladıktan sonra jüri üyeleri puan verdiler. En yüksek puanı alan isim ise 2.yarı finalist oldu. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu, ilk 3'e kimler kaldı?

Ekleme: 7.01.2023 - 02:02 Güncelleme: 7.01.2023 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST AÇIKLANDI! || 6 Ocak Masterchef'te kim kazandı, ilk 3'e hangi isim kaldı? Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?Masterchef'te Metin, Ayaz ve Görkem yarı finalist olmak için yarıştılar. Masterchef'te ilk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te yarışmacılar yarı finale kalmak için ilk olarak somonlu pizza yaptılar. 6 Ocak Masterchef'te en yüksek puanı alan isim 2.yarı finalist oldu. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

Masterchef'te 2.yarı finalistin belirlenmesi için yarışmacılar kıyasıya yarıştılar. Metin, Ayaz ve Görkem yarı finale kalmak için çabaladılar. 3 etaplı oyunun ilk aşamasında yarışmacılar tütsülenmiş somon pizzası yemeğini yaptılar. Tütsülenmiş somon pizzanın ara katında krem peynir bulunuyor. İlk tur yemeklerinin tamamlanmasından sonra Metin ve Görkem 22 puan aldı. Ayaz ise ilk turu 19 puanla tamamladı.

MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST AÇIKLANDI! || 6 Ocak Masterchef'te kim kazandı, ilk 3'e hangi isim kaldı? Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST KİM OLDU?

6 Ocak Masterchef yayınında ikinci turda Metin 43 puana çıktı. Görkem ve Ayaz ise 39 puana yükseldiler. 3.etaptan sonra Görkem 58 puan, Ayaz ise 53 puan oldu. Metin, 64 puan ile 2.yarı finalist olmayı başardı.

MASTERCHEF'TE YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Masterchef'te yarı finale kalan ilk isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç toplamda 69 puanla ilk 3'e kalan ilk yarışmacı olmayı başardı. Yarı finaldeki bir diğer isim ise Metin oldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik...
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi!
Kurtulmuş: Eş cumhurbaşkanlığı gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya eleştiri: Cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyorlar
Meksika'da El Chapo krizi sürüyor: 29 kişi öldü
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek!
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var