MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST AÇIKLANDI! || 6 Ocak Masterchef'te kim kazandı, ilk 3'e hangi isim kaldı? Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

Masterchef'te yarı finalistlerin belirlenmesi için kıyasıya rekabet devam ediyor. 6 Ocak Masterchef yayınında 2.yarı finalist olmak için 3 isim yarışıtı. Yarışmacılar yemeklerini tamamladıktan sonra jüri üyeleri puan verdiler. En yüksek puanı alan isim ise 2.yarı finalist oldu. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu, ilk 3'e kimler kaldı?

Masterchef'te Metin, Ayaz ve Görkem yarı finalist olmak için yarıştılar. Masterchef'te ilk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te yarışmacılar yarı finale kalmak için ilk olarak somonlu pizza yaptılar. 6 Ocak Masterchef'te en yüksek puanı alan isim 2.yarı finalist oldu. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?Masterchef'te 2.yarı finalistin belirlenmesi için yarışmacılar kıyasıya yarıştılar. Metin, Ayaz ve Görkem yarı finale kalmak için çabaladılar. 3 etaplı oyunun ilk aşamasında yarışmacılar tütsülenmiş somon pizzası yemeğini yaptılar. Tütsülenmiş somon pizzanın ara katında krem peynir bulunuyor. İlk tur yemeklerinin tamamlanmasından sonra Metin ve Görkem 22 puan aldı. Ayaz ise ilk turu 19 puanla tamamladı.MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST KİM OLDU?6 Ocak Masterchef yayınında ikinci turda Metin 43 puana çıktı. Görkem ve Ayaz ise 39 puana yükseldiler. 3.etaptan sonra Görkem 58 puan, Ayaz ise 53 puan oldu. Metin, 64 puan ile 2.yarı finalist olmayı başardı.MASTERCHEF'TE YARI FİNALE KİMLER KALDI?Masterchef'te yarı finale kalan ilk isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç toplamda 69 puanla ilk 3'e kalan ilk yarışmacı olmayı başardı. Yarı finaldeki bir diğer isim ise Metin oldu.