İstanbul'dan Londra'ya uzanan kirli rüşvet çarkı! İş adamından özel jet itirafı

Ege Bölgesi'nde yaygın akaryakıt ağı ile bilinen TECO Petrol'ün sahibi Sarp Yalçınakya, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Yalçınkaya, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeyle, tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu ve başarılı olduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için de aktif hale getirdiğini dile getirmişti.Sabah'ın haberine göre; söz konusu fon için 2 milyar dolara ihtiyaçlarının olduğuna yönelik ifadeler bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından söylendiğini dile getiren Yalçınkaya, savcılığa ikinci bir ifade daha verdi. Yalçınkaya'nın verdiği yeni ifadeye ulaşıldı.İmamoğlu'nun İstanbul'daki tüm hafriyat işlerini pasladığı firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun 2018 yılında batmış bir insan olarak tanıdığını dile getiren Yalçınkaya, '2020 yılına kadar batıktı. 2022'den sonra çok hızlı bir şekilde zenginleşmesi arttı. Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile çok sık görüşmekteydi. Bu görüşmelerin ana konusu İstanbul çevresindeki müteahhitlerden ruhsat ve imar konularına ihtiyaçlarını bedel karşılığı çözülmesiydi. Kimi zaman sorum olmayan yerlerde sorun varmış gibi tehdit unsurları ortaya çıkarılarak, bu iş insanlarını korkutup onlardan haraç toplama üzerineydi' dedi.Gülibrahimoğlu'nun bu işlerle uğraşmaktan kendi işlerini takip edemediğine dikkat çeken Yalçınkaya, 'Çünkü burada büyük bir rant vardı. Bu toplanan rantın ana havuzlarından birisi Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Kendilerine operasyon yapılacağını haber alınca apar topar, kalan paraları ne şekilde yurt dışına çıkarılacağını netleştirip bu görevi Gülibrahimoğlu üstlenmişti' diye konuştu.Gülibrahimoğlu'nun kendisine ait jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktığına dikkat çeken Yalçınkaya, 'Murat'a özel jetle kimlerle neden yurt dışına çıktığımı sorduğumda bana bu jet ile yurt dışına para götürdüklerini. Bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söylediğini, Murat'ın bu söylemlerinden yurt dışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu beyan etmiştim. Murat, özel jeti ile yurt dışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu' dedi. Gülibrahimoğlu'nun 2022 ve 2025 yılları arasında birçok kez yurt dışına özel jetle çıktığını dile getirdi.Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun kendisine, hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını, kendisine ait özel jetiyle yurt dışına götürüldüğünü, bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerin de olduğunu, paraların da genellikle Londra'ya götürüldüğünü ifade ettiğini aktardı. Yalçınkaya ifadesini şöyle sürdürdü: 'Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise İmamoğlu'na ait olduğunu, bu işleri yapan, yöneten A takımının da toplanan paralardan yüzde 20 komisyon aldığını söylemiştir.Gülibrahimoğlu, bana bir kripto para şirketi kurmaktan ve soğuk cüzdan ile para aktarmaktan bahsetmişti. Döviz büroları ile anlaşmalı olarak yurt dışına yüzde 1'e yakın komisyon vererek para çıkarıldığından da bahsediyordu. İmar ve ruhsattan gelen haraç ve rüşvetlerin bir kısmını buradan döviz bürolarına verip, yurt dışındaki döviz bürolarından alırlardı. Ayrıca ruhsat ve imar işinden gelen paraların bir kısmı kripto şirketler üzerinden soğuk cüzdan ile yurt dışına aktarılıyordu. Bunları Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş'in kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan da duydum. Paraların hangi döviz bürolarından toplandığı, hangi kripto şirketler üzerinden aktarıldığını Murat, ayrıntılarıyla bilmektedir.Murat, özel jetle yurt dışına hediye paketi şeklinde izlenim uyandırarak ve valizlerle paraları taşımış, yurt dışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim etmiştir. Her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm.İstanbul'da müteahhitlerden ve kaçak bina sahiplerinden toplanan rüşvet paraları sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış paralar gibi faturalandırılmış, aklanmış, paklanmış, hediye paketleri şekline getirilmiş, yurt dışındaki Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edilmiştir. Paraların bir kısmı da borsada, kripto para piyasalarında ve döviz bürolarında tutulmaktadır. Bunların adreslerini Gülibrahimoğlu bilmektedir.İstanbul genelinde bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılmaktadır. Bu para kasalarının adresi Murat'ın bilgisi dahilindedir. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmektedir. Rüşvet olarak alınan daire ve dükkanların takibinin yapılmaması için zaman zaman şoförlerin, akrabaların, yakınlarının adına da tapular yapılmaktadır. Bu emanetçilerde patronlarının tutuklanmasını fırsat bilip, rüşvet mahsulü olan bu daire ve dükkanları hızla elden çıkarma gayreti içine girmişlerdir.Toplanan rüşvetin bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmektedir. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının bakımları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu fondan yapılmaktadır. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıt dışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmaktadır. Ayrıca bu rüşvet paralarının bir kısmı, CHP İstanbul İl binası finansmanında kullanılmıştır. Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanları televizyonlara yansıyan kamera kayıtlarında gözükmektedir.Toplanan rüşvet paraları ile öncelikli hedef olarak CHP'nin satın alınması sağlanmıştır. Ancak delegelere dağıtılan paraların açığa çıkması üzerine butlan davası açılmıştır. Butlan kararı verilmesi durumunda tekrar aynı delegelere muhtaç olacaklarını bildiklerinden, bu süreçte delegelerin hoş tutulması, ihtiyaçlarının karşılanması için ciddi bir para gerektirmektedir.'Fatih Keleş'in CHP'nin kongresindeki şaibe iddiaları üzerine çok rahatsız olduğunu dile getiren Yalçınkaya, 'Sen çok kazanıyorsun' dediğimde o da bana, 'Sen bizim üzerimizde ne kadar yük var biliyor musun? Ayrıca aldığımız komisyondan sosyal medyayı ve çok sayıda köşe yazarını besliyoruz. Sosyal medyada takipçisi çok olan şöhretli kişiler partimizin lehine, özellikle Kurultay sürecine ilişkin desteklerini hayrına yapmıyorlar, her birinin ayrı ayrı ihtiyaçlarını, taleplerini karşılıyoruz. Bu işler böyle dönüyor' diyerek giderlerini anlatmıştı.Murat Gülibrahimoğlu, Etiler'deki ofisinin etrafındaki arsaları toplayıp bu arsaları birleştirerek konut yapmak istiyordu. İmar değişikliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştüğünü, Akpolat'ın kendisinden bunun için 4 milyon dolar para istediğini söyledi. Murat, Akpolat ve ekibine çok kızmıştı. Bana, 'Namussuzlara bak o kadar işlerini görmemize rağmen benden bile para almadan iş yapmıyorlar. Bunların dini imanı para olmuş' dedi.2023 yılında Murat beni arayarak market kartı istediklerini, tanıdığı olmadığını belirterek bana sordu. 35 milyon liralık market fişi aldım. Murat'ın firmasına fatura ettim. Ödemesini bana 60-90 gün vadeli çekle yaptı. Bu kartları ne yaptığını bilmiyorum. Aramızda bu kadar sık hesap hareketlerinin olmasının sebebi beni döküm, hafriyat işlerine ortak yapma vaadiydi. İmamoğlu ve Keleş'in izin vermediğini söyledi. Ancak sonradan anladım ki bu şirketler en başından beri İmamoğlu ve Keleş'e aitmiş.Gelinen aşamada tam olarak nasıl bir tezgaha alet edildiğimi anlamış oldum. Kullanıldığımı fark ettim. Bu nedenle her şeyi anlatmaya karar verdim. Nasıl bir örgütün, şebekenin kullandığı aparat haline geldiğimi anlamış bulunmaktayım. Murat'a yaklaşık olarak 375 milyon liralık yakıt satılmıştır. Yakıt alışverişi dışında Murat'a ve şirketlerine gönderdiğim borç paraların büyük çoğunluğu İmamoğlu ve ekibine gitmiştir. '